Volgens het KMI trekken vanaf de Noordzee en Nederland winterse buien over het land, met smeltende sneeuw en sneeuw in de lagergelegen gebieden. In de Ardennen valt uitsluitend sneeuw. Plaatselijk kan zich een sneeuwlaag vormen van 1 tot 5 centimeter. Naast sneeuw is er ook risico op ijsplekken. Omdat de neerslag gespreid valt over een langere periode, blijft het waarschuwingsniveau beperkt tot code geel.