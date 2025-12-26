Aanmelden
Code geel voor glad­heid, behal­ve aan de kust

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor gladheid in bijna het hele land. Alleen de kuststreek blijft buiten de waarschuwing. De maatregel ging zaterdagochtend om 6 uur in en blijft van kracht tot zondagmiddag 12 uur.

Volgens het KMI trekken vanaf de Noordzee en Nederland winterse buien over het land, met smeltende sneeuw en sneeuw in de lagergelegen gebieden. In de Ardennen valt uitsluitend sneeuw. Plaatselijk kan zich een sneeuwlaag vormen van 1 tot 5 centimeter. Naast sneeuw is er ook risico op ijsplekken. Omdat de neerslag gespreid valt over een langere periode, blijft het waarschuwingsniveau beperkt tot code geel.

