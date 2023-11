Morgen is het na het oplossen van de mist weer ruimte voor meer zon, maar het blijft koud met maxima rond 1-2 graden en nog steeds een koude oostelijke wind.

In het weekend lopen de temperaturen langzaam weer wat op en halen we toch weer 4 graden op zaterdag, zondag waarschijnlijk maar een 3-tal. Vlak aan zee is het wel wat zachter bij een terug naar zuidwest tot west draaiende wind en weer een oplopende kans op wat regen of een bui.

Zaterdag kan dat een winterse bui zijn. Zondag valt er mogelijk in de middag tijdelijk wat natte of smeltende sneeuw, overgaand in regen.



Begin volgende week wordt het wat zachter.