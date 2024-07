Tijdens de huiszoeking in de woning in De Panne, vond de politie cocaïne, cannabis en een grote som geld. Ook verpakkingsmateriaal en weegschalen wezen in de richting van drugshandel. Daar werden een 55-jarige man en een andere 18-jarige gearresteerd.

Een dag later kon de politie nog een andere verdachte van 22 jaar uit Alveringem in de boeien slaan. Hij wordt ervan verdacht de leverancier te zijn van de drugs in De Panne. De man werd intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding heeft bevolen.