Een van de opvallendste keuzes is een nieuw zwembad in Tielt, dat ook een nieuwe brandweerkazerne mag verwachten. In Meulebeke worden de sport- en recreatiefaciliteiten op het domein Ter Borcht dan weer verder ontwikkeld.



Nog opvallend: het stadsvernieuwingsproject Collegesite wordt komende legislatuur afgerond, met naar eigen zeggen aandacht voor groen, wonen, ontspannen, ontmoeting en winkelen.

Verder staat een herevaluatie van het verkeersleefbaarheidsplan op de agenda. Fietsers en voetgangers moeten er een veiligere plaats krijgen. Ook de Meulebeekse schoolomgevingen worden autoluw.