De Vlaamse overheid steunde het project met 1,85 miljoen euro, waarvan een miljoen rechtstreeks naar onderzoek en ontwikkeling ging. "Het Accelerator-project toont hoe strategische publiek-private samenwerking onze technologische voorsprong en industriële veerkracht kan versterken", zo vertelde minister-president Matthias Diependaele (N-VA) in een videoboodschap.

"Door te investeren in digitalisering en hoogtechnologische werkgelegenheid verstevigt Vlaanderen zijn industriële basis en helpt het de toekomst van de Europese industrie vorm te geven. Het succes in Zedelgem bewijst dat Vlaamse expertise en ondernemerschap samen nieuwe wereldwijde standaarden kunnen zetten."