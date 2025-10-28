Archiefbeeld
Bij de producent van landbouwmachines CNH Industrial in Zedelgem is dinsdag het Accelerator-project officieel afgerond. Het project, dat in 2022 van start ging, moet nieuwe digitale productiemethoden ontwikkelen voor de maakindustrie. CNH gebruikte de innovaties alvast voor de ontwikkeling van landbouwmachines.
Het project werd opgezet door CNH en onderzoekscentrum Flanders Make, samen met vijf andere Vlaamse bedrijven: Picanol, Atlas Copco, Vandewiele, Sabca en Crop's. Met het project willen ze nieuwe technologieën ontwikkelen die ook op andere plaatsen in de maakindustrie kunnen worden toegepast.
Nieuwe assemblagelijn
Bij CNH in Zedelgem werd in het kader van het project een nieuwe assemblagelijn geïnstalleerd en werd er een slim planningssysteem ingevoerd. Dat systeem stemt de aanvoer van onderdelen beter af op de productie. Volgens CNH was die investering belangrijk voor de productie van het nieuwe model maaidorser New Holland CR11. "De introductie van de CR11 verhoogde de productcomplexiteit in Zedelgem aanzienlijk, met een stijging van 30 procent aan actieve onderdelen", klinkt het bij CNH.
"Technologische veerkracht versterken"
De Vlaamse overheid steunde het project met 1,85 miljoen euro, waarvan een miljoen rechtstreeks naar onderzoek en ontwikkeling ging. "Het Accelerator-project toont hoe strategische publiek-private samenwerking onze technologische voorsprong en industriële veerkracht kan versterken", zo vertelde minister-president Matthias Diependaele (N-VA) in een videoboodschap.
"Door te investeren in digitalisering en hoogtechnologische werkgelegenheid verstevigt Vlaanderen zijn industriële basis en helpt het de toekomst van de Europese industrie vorm te geven. Het succes in Zedelgem bewijst dat Vlaamse expertise en ondernemerschap samen nieuwe wereldwijde standaarden kunnen zetten."