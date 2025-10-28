15°C
Aanmelden
Nieuws
Zedelgem

CNH en Flan­ders Make ron­den digi­ta­li­se­rings­pro­ject af in Zedelgem

Cnh2

Archiefbeeld

Bij de producent van landbouwmachines CNH Industrial in Zedelgem is dinsdag het Accelerator-project officieel afgerond. Het project, dat in 2022 van start ging, moet nieuwe digitale productiemethoden ontwikkelen voor de maakindustrie. CNH gebruikte de innovaties alvast voor de ontwikkeling van landbouwmachines.

Het project werd opgezet door CNH en onderzoekscentrum Flanders Make, samen met vijf andere Vlaamse bedrijven: Picanol, Atlas Copco, Vandewiele, Sabca en Crop's. Met het project willen ze nieuwe technologieën ontwikkelen die ook op andere plaatsen in de maakindustrie kunnen worden toegepast.

Nieuwe assemblagelijn

Bij CNH in Zedelgem werd in het kader van het project een nieuwe assemblagelijn geïnstalleerd en werd er een slim planningssysteem ingevoerd. Dat systeem stemt de aanvoer van onderdelen beter af op de productie. Volgens CNH was die investering belangrijk voor de productie van het nieuwe model maaidorser New Holland CR11. "De introductie van de CR11 verhoogde de productcomplexiteit in Zedelgem aanzienlijk, met een stijging van 30 procent aan actieve onderdelen", klinkt het bij CNH.

"Technologische veerkracht versterken"

De Vlaamse overheid steunde het project met 1,85 miljoen euro, waarvan een miljoen rechtstreeks naar onderzoek en ontwikkeling ging. "Het Accelerator-project toont hoe strategische publiek-private samenwerking onze technologische voorsprong en industriële veerkracht kan versterken", zo vertelde minister-president Matthias Diependaele (N-VA) in een videoboodschap. 

"Door te investeren in digitalisering en hoogtechnologische werkgelegenheid verstevigt Vlaanderen zijn industriële basis en helpt het de toekomst van de Europese industrie vorm te geven. Het succes in Zedelgem bewijst dat Vlaamse expertise en ondernemerschap samen nieuwe wereldwijde standaarden kunnen zetten."

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Belga
CNH Flanders Make

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Clarebout Potatoes

Overname is een feit: Clarebout Potatoes is officieel in Amerikaanse handen
kippen pluimvee

Aantal kippenstallen in Heuvelland verdrievoudigd: gemeente wil duidelijke regels
Batopin Cashautomaat

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Bpost veurne

Postbodes in Veurne gaan vrijdag weer aan de slag
Frederiek Van Pamel

Brugse bloemen- en interieurspecialist Frederiek Van Pamel sluit winkel na 26 jaar
Bpost - post - postbode

Geen akkoord in Veurne: postbodes blijven staken ondanks tijdelijke oplossingen
Aanmelden