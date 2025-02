De afzonderlijke letters van het woord Unibet op de truitjes van Club Brugge zijn niet groter dan 75 cm². De Kansspelcommissie reageert dat het de nieuwe regels strikt zal toepassen. "Voor de berekening van de grootte zal de gehele ruimte die de merknaam en/of het logo in beslag neemt in aanmerking worden genomen en niet enkel de oppervlakte van de afzonderlijke tekens", zegt Marjolein De Paepe van de KSC.

"De operatoren werden op de hoogte gebracht en uitgenodigd om dat strikt toe te passen. Ze hebben positief gereageerd", zegt De Paepe nog. "In geval van verdere inbreuk, kan de KSC administratieve sancties opleggen aan vergunninghouders door bijvoorbeeld een waarschuwing uit te spreken, een vergunning tijdelijk te schorsen of een vergunning definitief in te trekken."