Het is met gemengde gevoelens dat hij zijn afscheid aankondigt, schrijft Cis Deman op sociale media. Hij bedankt ook de andere leden van de band en de fans.

“De afgelopen maanden heb ik tot op het bot uitgezocht wat ik echt wil in dit leven. Het heeft mij tot de conclusie gebracht dat ik mijn droom moet nastreven: naar de VS verhuizen en de nieuwe kansen die voor mij liggen, moet grijpen. Soms moet een schilder een stap achteruit doen om het complete plaatje te zien. Met dit in het achterhoofd zal ik op 1 en 2 november in Kortrijk voor een laatste keer mijn gitaar laten weerklinken.”