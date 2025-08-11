Met de award krijgt vooral het vierkoppige geluidsteam de erkenning die het verdient. Dat zegt Charlotte Verminck zelf nadat ze de award in New York in ontvangst mocht nemen.

“Deze award zet terecht het werk van Eneas, Arjan, Michel en Kati in de verf. Ik geloof dat de echte kracht van film zit in samenwerking. Deze prijs gebruik ik graag om de spotlight te richten op de mensen achter de schermen, die vaak onzichtbaar blijven maar onmisbaar zijn”, zegt Verminck.