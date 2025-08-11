25°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist Brugge

Cine­as­te Char­lot­te Ver­min­ck uit Knok­ke-Heist wint inter­na­ti­o­na­le film­prijs in New York

Charlotte Verminck

Cineaste Charlotte Verminck met haar award

De kortfilm Mind of Thoughts van Charlotte Verminck uit Knokke-Heist heeft op het Festival of Cinema in New York de award voor Best Sound gewonnen. 

Met de award krijgt vooral het vierkoppige geluidsteam de erkenning die het verdient. Dat zegt Charlotte Verminck zelf nadat ze de award in New York in ontvangst mocht nemen.

“Deze award zet terecht het werk van Eneas, Arjan, Michel en Kati in de verf. Ik geloof dat de echte kracht van film zit in samenwerking. Deze prijs gebruik ik graag om de spotlight te richten op de mensen achter de schermen, die vaak onzichtbaar blijven maar onmisbaar zijn”, zegt Verminck.

Mind of Thoughts 1

De 26-jarige regisseur benadrukt dat ze sterk inzet op een veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Met een team van meer dan vijftig mensen werkte ze aan de film, die mentale gezondheid als centraal thema heeft. Een deel van de opnames gebeurde in Brugge, met steun van het Grand Hotel Casselbergh en de MAAK Kunstacademie in Knokke-Heist.

Mind of Thoughts kreeg eerder al internationale erkenning: dit voorjaar won de film in Los Angeles de prijs voor Best International Film.

Kijk hier naar de trailer van Mind of Thoughts:

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Film Filmprijs

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Musical1

Musical '1830' brengt met meer dan 100 acteurs Belgiës onafhankelijkheid tot leven
Kunst6

Kunst en omgeving ontmoeten elkaar in Sint-Denijs-City
Camille1

Oostende is blij dat Circus Camille volgend jaar terugkeert
Red sebastian

Red Sebastian opent Paulusfeesten en stelt nieuwe single voor
Drumspirit thuis 1

Met 2 onverwachte trofeeën in de koffer: DrumSpirit is terug in Dadizele
DrumSpirit

Dubbel goud voor DrumSpirit op prestigieuze drumwedstrijd in VS
Aanmelden