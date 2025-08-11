Cineaste Charlotte Verminck uit Knokke-Heist wint internationale filmprijs in New York
Cineaste Charlotte Verminck met haar award
De kortfilm Mind of Thoughts van Charlotte Verminck uit Knokke-Heist heeft op het Festival of Cinema in New York de award voor Best Sound gewonnen.
Met de award krijgt vooral het vierkoppige geluidsteam de erkenning die het verdient. Dat zegt Charlotte Verminck zelf nadat ze de award in New York in ontvangst mocht nemen.
“Deze award zet terecht het werk van Eneas, Arjan, Michel en Kati in de verf. Ik geloof dat de echte kracht van film zit in samenwerking. Deze prijs gebruik ik graag om de spotlight te richten op de mensen achter de schermen, die vaak onzichtbaar blijven maar onmisbaar zijn”, zegt Verminck.
De 26-jarige regisseur benadrukt dat ze sterk inzet op een veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Met een team van meer dan vijftig mensen werkte ze aan de film, die mentale gezondheid als centraal thema heeft. Een deel van de opnames gebeurde in Brugge, met steun van het Grand Hotel Casselbergh en de MAAK Kunstacademie in Knokke-Heist.
Mind of Thoughts kreeg eerder al internationale erkenning: dit voorjaar won de film in Los Angeles de prijs voor Best International Film.