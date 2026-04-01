Chris­toff en tenor Timo­thy Ver­y­ser bren­gen opval­lend duet in kerk van Roeselare

In de Heilige Godelievekerk in Roeselare hebben schlagerzanger Christoff en tenor Timothy Veryser uit Eernegem samen het podium gedeeld. Het bijzondere duet bracht twee totaal verschillende muziekstijlen samen, en dat bleek een schot in de roos.

Een opmerkelijk muzikaal experiment gisteravond in de Heilige Godelievekerk in Roeselare. Schlagerzanger Christoff nodigde de West-Vlaamse tenor Timothy Veryser uit voor een duet tijdens zijn kerktour.

Veryser is actief in de operawereld en vertolkt hoofdrollen in binnen- en buitenland. Zo stond hij onder meer op de planken in ‘De Stomme van Portici’ in De Munt in Brussel en werkte hij samen met Opera Ballet Vlaanderen. Een wereld die op het eerste gezicht ver afstaat van het schlagergenre.

Christoff en Timothy Veryser

"Allebei uit onze comfortzone"

Toch zag Christoff net daarin een kans. “Twee volledig andere muziekstijlen samenbrengen. In Nederland en Duitsland werkt dat. Waarom zou dat in Vlaanderen niet werken? Ik dacht: we doen een duet tijdens de kerktour. Maar dan moesten we allebei uit onze comfortzone komen.”

“Mijn grootvader was orkestleider bij Eddy Wally. Vlaamse muziek is mij dus niet vreemd, ik ben ermee opgegroeid.”

Timothy Veryser, tenor

Ook voor Veryser voelde de samenwerking vertrouwd aan. “Mijn grootvader was orkestleider bij Eddy Wally. Vlaamse muziek is mij dus niet vreemd, ik ben ermee opgegroeid.” Zijn liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd. “Vanaf mijn vijfde speel ik muziek. Klassiek is eerder toevallig gekomen, onder meer door de invloed van Andrea Bocelli.”

Enige West-Vlaamse optreden

De samenwerking past binnen het concept van Christoffs kerktour, waarbij hij bewust kiest voor een andere setting dan zijn vertrouwde schlagerpodia. “Ik dacht: als we die prachtige kerken gebruiken om bijzondere liedjes te brengen, met een mooie boodschap, dan wil ik dat proberen. En het is gelukt.”

Het concert in Roeselare was het enige West-Vlaamse optreden binnen de tour. Timothy Veryser trekt intussen opnieuw naar het buitenland voor verdere operaprojecten.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

