Bij Carline Flanders Chocolates in Roeselare staat een eerste lading pralines en chocoladerepen klaar voor China. “Er vertrekken binnenkort twee zendingen,” zegt zaakvoerder Kristof Noppe. “Dat is voor ons een belangrijke test.”

De Verenigde Staten waren jarenlang een grote afzetmarkt, maar dat veranderde door de Trump-tarieven. “Met de huidige importtaksen is het niet evident om daar nog competitief te zijn,” klinkt het. “Er wordt bovendien veel Belgische chocolade lokaal geproduceerd.”

