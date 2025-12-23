Na de hoge invoerheffingen in VS: Roeselaarse chocolatier zet eerste stappen in China
Een chocoladeproducent uit Roeselare zet zijn eerste stappen op de Chinese markt. Door de hoge invoerheffingen in de Verenigde Staten is de export daar bijna stilgevallen en zoeken West-Vlaamse bedrijven naar nieuwe afzetmarkten.
Bij Carline Flanders Chocolates in Roeselare staat een eerste lading pralines en chocoladerepen klaar voor China. “Er vertrekken binnenkort twee zendingen,” zegt zaakvoerder Kristof Noppe. “Dat is voor ons een belangrijke test.”
De Verenigde Staten waren jarenlang een grote afzetmarkt, maar dat veranderde door de Trump-tarieven. “Met de huidige importtaksen is het niet evident om daar nog competitief te zijn,” klinkt het. “Er wordt bovendien veel Belgische chocolade lokaal geproduceerd.”
China als alternatief, maar geen makkelijke markt
Europa is volgens Noppe verzadigd, waardoor China steeds aantrekkelijker wordt. “Het is een grote, grotendeels onontgonnen markt, maar ook een bijzonder moeilijke,” zegt hij. De administratieve vereisten zijn zwaar, met uitgebreide certificering en Chinese etikettering.
Daarnaast past het bedrijf ook zijn producten aan. “We hebben verschillende chocolades opgestuurd om te testen wat daar in de smaak valt,” aldus Noppe. Naast pralines wil Carline ook inzetten op chocoladerepen, die een breder publiek kunnen bereiken.
De eerste verzending is daarmee een voorzichtige, maar noodzakelijke stap richting nieuwe markten voor de West-Vlaamse chocolade-industrie.