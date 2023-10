Chiroleider stapt op na vondst van kinderporno op pc

Bij een huiszoeking vorig jaar in de ouderlijke woning van de Chiroleider vonden speurders bezwarende beelden op zijn laptop. De jongeman uit Lendelede was in een chatgroep beland waarin kinderpornografische beelden uitgewisseld werden. Volgens zijn advocaat zou hij de beelden onder dwang hebben verspreid. Na een gesprek met z’n medeleiders heeft hij nu beslist om de jeugdbeweging te verlaten. Eerder zette hij ook al een stap opzij bij de speelpleinwerking.