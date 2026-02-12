Momenteel is een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer metingen aan het uitvoeren om te zien waar het lek zich precies bevindt. Volgens Kristof Louagie van Brandweer Westhoek gaat het om salpeterzuur. Een speciaal team met gaspakken zal het product daarna opruimen en het gebouw ventileren. Er is geen gevaar voor de omgeving maar de brandweer is wel massaal ter plaatse.