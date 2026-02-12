Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Bij aardappelverwerkend bedrijf Aviko in Poperinge is de Brandweer Westhoek ter plaatse voor een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens de brandweer is er een lek van salpeterzuur dat ontstaan is tijdens het reinigingsproces in het bedrijf. 80 werknemers zijn geëvacueerd. Voorlopig is er geen sprake van gewonden.
Momenteel is een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer metingen aan het uitvoeren om te zien waar het lek zich precies bevindt. Volgens Kristof Louagie van Brandweer Westhoek gaat het om salpeterzuur. Een speciaal team met gaspakken zal het product daarna opruimen en het gebouw ventileren. Er is geen gevaar voor de omgeving maar de brandweer is wel massaal ter plaatse.