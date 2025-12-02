Chef Geert Van Hecke grijpt in na 250 no-shows: “We zijn in de toekomst helaas genoodzaakt om creditcardgegevens te vragen”
Chef Geert Van Hecke is de eigenaar van Restaurant Zet'Joe
Geert Van Hecke, chef en eigenaar van Bistro Refter en Restaurant Zet'Joe doet een oproep na 250 no-shows in de afgelopen twee weken. Op Facebook vertelt hij dat het restaurant genoodzaakt is om in de toekomst creditcardgegevens te vragen.
Van Hecke voert de maatregel in omdat er uitzonderlijk veel gasten niet kwamen opdagen. Dat lichtte hij zelf toe op sociale media. "In onze beide zaken, Bistro Refter en Restaurant Zet’Joe, hebben we de voorbije twee weken maar liefst 250 couverts no-show gehad", schreef hij. Dat betekent dat mensen een tafel reserveerden, maar niet opdaagden.
Daarom zal Van Hecke in de toekomst creditcardgegevens vragen bij een reservatie. "Het kan niet blijven duren. Als je elke dag naar je werk komt vraag je je af wat zal het nu weer zijn? Vooral na corona is het respect heel veel gedaald."