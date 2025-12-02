Van Hecke voert de maatregel in omdat er uitzonderlijk veel gasten niet kwamen opdagen. Dat lichtte hij zelf toe op sociale media. "In onze beide zaken, Bistro Refter en Restaurant Zet’Joe, hebben we de voorbije twee weken maar liefst 250 couverts no-show gehad", schreef hij. Dat betekent dat mensen een tafel reserveerden, maar niet opdaagden.

Daarom zal Van Hecke in de toekomst creditcardgegevens vragen bij een reservatie. "Het kan niet blijven duren. Als je elke dag naar je werk komt vraag je je af wat zal het nu weer zijn? Vooral na corona is het respect heel veel gedaald."