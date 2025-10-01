17°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Harelbeke

Poli­tie vat bestuur­der na ach­ter­vol­ging in Bavikhove

Politiezone gavers

In Bavikhove is vanmiddag een Frans voertuig weggevlucht bij een politiecontrole. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De wagen botste tegen een politievoertuig, maar de bestuurder kon te voet ontkomen. 

De lokale politie van de zone Gavers kreeg rond 11.40 uur een verdacht voertuig in de gaten in het centrum van Bavikhove, bij Harelbeke. Toen de politie het voertuig wilde controleren, nam een passagier de benen. Bovendien vluchtte de wagen met Franse nummerplaat eveneens weg.

Achtervolging

De politie zette onmiddellijk de achtervolging in. Tijdens die achtervolging reed het vluchtende voertuig een andere personenwagen aan. Uiteindelijk kwam de wagen ter hoogte van de N36 tot stilstand na een aanrijding met een politievoertuig. De bestuurder kon nog te voet wegvluchten. 

Na een achtervolging kon de lokale politie de tweede verdachte rond 14.30 uur arresteren in Bavikhove. De passagier, een man van 35 uit Harelbeke, werd eerder al opgepakt. Bij de feiten raakte niemand gewond. Het parket laat weten dat het de precieze omstandigheden onderzoekt.

De redactie
Politiezone Gavers

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Steekpartij Bredene

In beroep zwaardere straffen voor twee mannen wegens poging tot moord
2021-01-08 00:00:00 - Refuge wordt misschien gesloten opvangcentrum voor transmigranten

18 maanden cel met uitstel voor brandstichting in centrum voor mensen zonder papieren
2022-12-12 00:00:00 - Burgemeester vraagt menselijke oplossing voor vrouw die zieke man verstikte

Ezelsfeesten ontsierd door afpersende jongeren, zelfs burgemeester was slachtoffer: “Ettertjes, net hun pamper ontgroeid”
Nieuwpoort voyeur

Voyeurisme tijdens scoutskamp: OM vraagt 4 jaar gevangenis met een proeftermijn van 5 jaar
Explosie brugge

Drie jonge Brusselaars krijgen tot vijf jaar cel voor ontploffing in Brugse woonwijk
310 BB LINKS gevangenissen

Overvolle cellen, overwerkt personeel: gevangenisdirecteurs komen in actie
Aanmelden