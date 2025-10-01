De politie zette onmiddellijk de achtervolging in. Tijdens die achtervolging reed het vluchtende voertuig een andere personenwagen aan. Uiteindelijk kwam de wagen ter hoogte van de N36 tot stilstand na een aanrijding met een politievoertuig. De bestuurder kon nog te voet wegvluchten.

Na een achtervolging kon de lokale politie de tweede verdachte rond 14.30 uur arresteren in Bavikhove. De passagier, een man van 35 uit Harelbeke, werd eerder al opgepakt. Bij de feiten raakte niemand gewond. Het parket laat weten dat het de precieze omstandigheden onderzoekt.