In Bavikhove is vanmiddag een Frans voertuig weggevlucht bij een politiecontrole. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De wagen botste tegen een politievoertuig, maar de bestuurder kon te voet ontkomen.
De lokale politie van de zone Gavers kreeg rond 11.40 uur een verdacht voertuig in de gaten in het centrum van Bavikhove, bij Harelbeke. Toen de politie het voertuig wilde controleren, nam een passagier de benen. Bovendien vluchtte de wagen met Franse nummerplaat eveneens weg.
Achtervolging
De politie zette onmiddellijk de achtervolging in. Tijdens die achtervolging reed het vluchtende voertuig een andere personenwagen aan. Uiteindelijk kwam de wagen ter hoogte van de N36 tot stilstand na een aanrijding met een politievoertuig. De bestuurder kon nog te voet wegvluchten.
Na een achtervolging kon de lokale politie de tweede verdachte rond 14.30 uur arresteren in Bavikhove. De passagier, een man van 35 uit Harelbeke, werd eerder al opgepakt. Bij de feiten raakte niemand gewond. Het parket laat weten dat het de precieze omstandigheden onderzoekt.