In 2021 namen An Steegen en Charles Beauduin hun rol op als co-CEO’s van Barco om het bedrijf een nieuw tijdperk binnen te leiden na de uitdagende covid-19-periode. Onder hun leiderschap werd de organisatiestructuur hertekend.

In de vergadering van 25 juni heeft de Raad van Bestuur het ontslag aanvaard van Charles Beauduin als co-CEO en vertrouwde hem de functie toe van nieuwe voorzitter van de Raad. Beauduin neemt de fakkel over van Frank Donck, die lid blijft van de Raad van Bestuur als onafhankelijk bestuurder. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 september 2024. An Steegen blijft haar rol als CEO van Barco vervullen, en zal de strategie voor innovatie en winstgevende groei verder uitrollen.