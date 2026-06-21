In totaal namen honderd deelnemers deel aan de wedstrijd. De oudste deelnemer was 93 jaar. De jury hield alles nauwlettend in de gaten. Niet alleen de snelheid telde, ook correct pellen was belangrijk. Slecht gepelde garnalen of gesjoemel met extra garnalen konden niet door de beugel.

De strijd ging vooral tussen enkele vaste waarden, onder wie Nadine Deetens uit Zwankendamme en Chantal Goes uit Bredene. Goes won het kampioenschap al meerdere keren.