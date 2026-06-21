Op de Garnaalfeesten in Oostduinkerke is Chantal Goes uit Bredene opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Ze haalde het tijdens de vijfde editie van het Belgisch Kampioenschap, waar de deelnemers in tien minuten tijd zoveel mogelijk garnalen moesten pellen.
In totaal namen honderd deelnemers deel aan de wedstrijd. De oudste deelnemer was 93 jaar. De jury hield alles nauwlettend in de gaten. Niet alleen de snelheid telde, ook correct pellen was belangrijk. Slecht gepelde garnalen of gesjoemel met extra garnalen konden niet door de beugel.
De strijd ging vooral tussen enkele vaste waarden, onder wie Nadine Deetens uit Zwankendamme en Chantal Goes uit Bredene. Goes won het kampioenschap al meerdere keren.
Derde keer
Met 128 gram gepelde garnalen kroonde Chantal Goes zich opnieuw tot Belgisch kampioen. Het is haar derde Belgische titel en haar tweede op rij.
“De eerste keer dat ik won, had ik 152 gram. Het hangt ook wat af van de garnaal”
Man op het podium
Opvallend: voor het eerst haalde ook een man het podium. Willem Koopman, oorspronkelijk uit Wervik maar al lange tijd kustbewoner, werd derde.
“Het is leuk dat er toch eens een man op het podium staat”, zegt Koopman. “Misschien neem ik volgend jaar wel opnieuw deel.”
WK in zicht
De garnaal blijft in Oostduinkerke meer dan zomaar een lekkernij. “De beste kaviaar van de Noordzee”, klinkt het bij de Koninklijke Orde van de Paardevisser.
Na het Belgisch Kampioenschap is het nu uitkijken naar het WK Garnaalpellen. Dat vindt komende zondag plaats in het Franse Leffrinckoucke, net over de grens.