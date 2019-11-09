Champagneweekend in Middelkerke trekt opnieuw duizenden bezoekers
In Silt het nieuwe casino van Middelkerke kan je het hele weekend champagne proeven. Twaalf ambachtelijke champagnehuizen uit Epernay pakken in Silt uit met het beste uit hun kelders. En dat lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar de badstad.
Het champagneweekend mikt op zo’n 25.000 bezoekers. Want zo’n uitgebreide proeverij spreekt heel wat champagne liefhebbers aan. Je hoeft de grens niet over en je kan meteen de kwaliteit testen.
Tussen de proevertjes door kan je bij wijnexpert Alain Bloeykens terecht voor weetjes, proeftips en goede raad. Een van die tips: "Champagne koop je en drink je. Koop het niet om te bewaren."
Bernard Vanneuville