Een concert meepikken is altijd bijzonder, en al zeker als dat in je huiskamer is. Of beter nog: in die van de artiest zelf. Zoals bij de Oostendse pianovirtuoos Bas Bulteel. Hij verraste zijn publiek meteen met zijn nieuwste album Eye of the Storm. “Het is een album dat zeer veel variatie bevat. Van heel rustige impressionistische invloeden naar avontuurlijker sferen”, vertelt Bulteel.