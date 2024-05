De activiteiten met paarden in het nieuwe Hippotherapiecentrum van Unie-K in Brugge zijn heel uiteenlopend: paardrijden of oefeningen in de piste. Mensen met uiteenlopende zorgvragen volgen hier een therapie. De paarden worden gekozen op basis van hun rustig karakter, want paard en ruiter moeten alle bewegingen van elkaar kunnen aanvoelen bij een oefening.

Hier komen mensen om bijvoorbeeld de spieren te versterken of om het evenwicht te herstellen. Maar ook gewoon het contact met de dieren kan mensen tot rust brengen. “Mensen die weinig prikkels aankunnen of kinderen met ADHD of autisme komen hier bijvoorbeeld om tot rust te komen”, vertelt coördinator Frank Verbeke.

Leen komt hier om de twee weken paard rijden. “Dit is heel ontspannend. Hiermee kan ik mijn gedachten verzetten”, vertelt ze daarover. Er is vandaag veel vraag naar hippotherapie, groter dan het aanbod zelfs. “We willen graag iedereen helpen, maar de plaatsen zijn beperk”, aldus Verbeke.