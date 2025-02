De opleiding start met een theoretische sessie op zaterdag gevolgd door negen praktijklessen. De opleiding laat je kiezen tussen drie verschillende media: telefoon, chat of mail. Mensen die 20 jaar of ouder zijn kunnen zich aanmelden. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Via een vragenlijst en een kennismakingsgesprek kom je te weten of het iets voor jou is.