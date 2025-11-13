4°C
Cel Ver­mis­te Per­so­nen en Civie­le Bescher­ming zoe­ken met son­ar­boot naar ver­mis­te man uit Kortemark

In Kortemark zoeken de Cel Vermiste Personen en civiele bescherming naar Nicky Werbouck, op de waterputten achter het gemeentehuis. De man van 37 is al vermist sinds 26 oktober.

Nicky Werbrouck verdween op 26 oktober al bij hem thuis in de Jan Mioenstraat in Kortemark. Hij vertrok toen samen met zijn hond “Rex”, een witte Amerikaanse Stafford met lichtbruine vlekken en zwarte accenten. 

De Cel Vermiste Personen werkt voor de zoekacties vanmorgen samen met de Civiele Bescherming. Die zet onder meer een sonarboot in, bevestigt de politie.

Er is vorige week ook al gezocht in de Krekebeek, vandaag gebeurt dat in de waterputten langs de Krekebeek.

