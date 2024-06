De nieuwe kandidaten zijn het er unaniem over eens dat ze allen hun "steentje willen bijdragen aan de uitbouw van de nieuwe gemeente". Ook burgemeester van Wingene Lieven Huys is enthousiast: "Ik ben bijzonder trots op het team dat we hebben samengesteld. Elk van onze hen brengt unieke talenten en perspectieven mee, wat ons in staat stelt om met vernieuwde energie en visie onze gemeente verder te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat zij, samen met onze bekende krachten, een positieve impact zullen hebben in onze drie deelgemeenten."

De kandidaten

De eerste kandidaat is Jessika Billiet (46), een mama van twee tieners die in de politiek stapt om zich in te zetten voor het welzijn van de inwoners. Goede sport- en ontspanningsmogelijkheden en ondersteuning van de landbouwers staan hoog op haar lijstje.

Quinten Dedecker wordt in juli 18 en is daarmee de jongste van de hoop: "Straks wil ik nog meer de stem van de jongere laten horen". Vooral fietsveiligheid en steun voor lokale verenigingen vindt hij belangrijk.

Zelfstandig vastgoedmakelaar Jelle Rutsaert (29) wil meebouwen aan een ondernemingsgezind klimaat en verbetering van de sportinfrastructuur. Zelf is hij ook voorzitter van Unizo Ruiselede en is hij speler en bestuurslid bij KFC Doomkerke.

Jasna Vanoverschelde (30), mama van twee, is landbouwconsulent en wil zich inzetten om de ruime landbouwsector te steunen: "De complexiteit van wetgeving rondom landbouw moet eenvoudiger; de sector verdient meer respect.”

Tot slot is er leerkracht in het secundair onderwijs Ruben Verkest (26). Hij wil in de gemeenteraad opkomen voor de jeugd, jongeren en jongvolwassenen. Hij kent hun noden en wil hen vanuit de deelgemeentes gehoor geven en betrekken.

Burgemeester van Wingene Lieven Huys voelt naar eigen zeggen de steun van de inwoners voor de nieuwe ploeg: "De inwoners willen vooruit en ze voelen dat dat bij ons mogelijk is."