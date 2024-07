Eén van de drukste plaatsen in Brugge is de Rozenhoedkaai met zicht op de Brugse torens. Met toeristen die vaak de weg inpalmen om foto's te nemen. CD&V Brugge wil hier onder meer een autoluw of autovrij punt van maken. Net zoals de Dijver wat verderop. De elektrische bussen van De Lijn wil de Brugse CD&V uit het centrum. In de plaats moeten nog meer kleinere busjes komen die de stad zelf voorziet.

Dirk De fauw, lijsttrekker CD&V Brugge: “We hebben nu een budget voor twee shuttlebussen, 900.000 euro per jaar. We wensen dit te verdubbelen. Maar uiteraard als we het licht betaalbaar maken, dan zijn er ook inkomsten van. En anderzijds zijn we van plan de GAS5-reglementering toe te passen. Dat betekent dat snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur, of zone 50, dat de inkomsten daarvan naar de stad gaan, zodat dit duidelijk zal gecompenseerd worden.“