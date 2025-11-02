CD&V wil leegloop van dorpskernen stoppen met plan voor lokale economie: “Een brood of een pint ga je nooit met 3D kunnen uitprinten.”
CD&V West-Vlaanderen is vandaag in Roeselare gestart met een roadshow om de lokale economie nieuw leven in te blazen. Met het plan ‘Lokale Economie’ wil de partij de leegloop van dorpskernen tegengaan. Bakkers, slagers, cafés, buurtwinkels en zelfs geldautomaten verdwijnen in sneltempo uit het straatbeeld. Vlaams parlementslid en burgemeester van Roeselare Kris Declercq wil samen met partijgenoot Toon Vandeurzen de problematiek op de agenda van de Vlaamse regering zetten.
De cijfers spreken boekdelen: in tien jaar tijd is het aantal bakkers met 23 procent gedaald, het aantal slagers met 29 procent, kledingwinkels met 34 procent en krantenwinkels met 30 procent. “De laatste jaren verdwijnen de slager, de bakker, de buurtwinkel en zelfs de bankautomaat in heel West-Vlaanderen en daaraan willen we iets doen,” zegt Declercq.
“We spreken veel over online en digitalisering, maar een brood of een pint ga je nooit met een 3D-printer kunnen maken,” zegt hij. “Toch verdwijnen die zaken. Dat komt omdat het administratief en fiscaal te complex is. Belastingen houden geen rekening met kleinere gebieden of met zelfstandigen die niet elke dag kunnen open zijn. Wij roepen de Vlaamse regering op om daar dringend werk van te maken.”
“We spreken veel over online en digitalisering, maar een brood of een pint ga je nooit met een 3D kunnen uitprinten.”
Klassiek winkelen onder druk
Ook de klassieke winkelstraat in de stadskern staat onder druk. Volgens professor Katelijn Quartier (Universiteit Hasselt), expert in retail design, moet het winkelgebied van de toekomst zich heruitvinden. “In kleine steden en gemeenten moet het een plek zijn waar je graag komt: waar je even op een bankje kan zitten, iemand ontmoet, of een wandeling maakt,” zegt ze. “Dat je er toevallig ook kan winkelen, is mooi meegenomen, maar het is niet langer de hoofdfunctie.”