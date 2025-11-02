De cijfers spreken boekdelen: in tien jaar tijd is het aantal bakkers met 23 procent gedaald, het aantal slagers met 29 procent, kledingwinkels met 34 procent en krantenwinkels met 30 procent. “De laatste jaren verdwijnen de slager, de bakker, de buurtwinkel en zelfs de bankautomaat in heel West-Vlaanderen en daaraan willen we iets doen,” zegt Declercq.

“We spreken veel over online en digitalisering, maar een brood of een pint ga je nooit met een 3D-printer kunnen maken,” zegt hij. “Toch verdwijnen die zaken. Dat komt omdat het administratief en fiscaal te complex is. Belastingen houden geen rekening met kleinere gebieden of met zelfstandigen die niet elke dag kunnen open zijn. Wij roepen de Vlaamse regering op om daar dringend werk van te maken.”