De affichecampagne bevat op de achterkant aanbevelingen voor verschillende actoren in het verkeer van buurtbewoners tot automobilisten. Dries Dehaudt, lid van de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit, benadrukt het belang van samenwerking. "Als automobilisten hun snelheid aanpassen, fietsers en voetgangers goed zichtbaar zijn, en het bestuur blijft investeren in veilige infrastructuur, kunnen we samen een groot verschil maken. Samen met de scholen delen we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien."

Daarnaast roept de partijafdeling ook buurtbewoners op om een actieve rol te spelen in de verkeersveiligheid. Elke Olivier, voorzitster van CD&V Izegem: “ Een veilige schoolomgeving, het is iets wat we enkel door samen actie te ondernemen kunnen bekomen.”