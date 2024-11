In Kortrijk, Menen en Waregem trekken vrijwilligers van CAW Zuid-West-Vlaanderen de komende week de straat op. Onder meer in ziekenhuizen delen ze pleisterdoosjes en een flyer uit. Met de campagne ‘Als je iemand geweldig graag ziet, kan liefde pijn beginnen doen’, wil het CAW meer aandacht voor de slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Want dat soort geweld is volgens het CAW nog te vaak een taboe.

"Als je weet dat we dit jaar gemiddeld één nieuwe aanmelding van intrafamiliaal geweld per dag hebben, dan is zo'n campagne meer dan nodig. Die cijfers zijn trouwens nog een onderregistratie, want we weten dat het vaker voorkomt. Bovendien is het probleem al langer aan de hand, dan het moment waarop iemand ermee naar buiten komt", vertelt Bonnie Deknudt van CAW Zuid-West-Vlaanderen.