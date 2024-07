Er is ook een podium voorzien voor mogelijke evenementen. Bij de heraanleg heeft de stad ook gedacht aan het opvangen van regenwater. Axel Weydts, schepen van Openbare Werken Kortrijk: “ Het werkt in drie trappen. Al het water dat hier op dit plein neervalt komt eerst via de waterontvangers terecht in de boomvakken. Als er daar te veel water in komt loopt het eigenlijk over in een ingenieus infiltratiesysteem dat ingewerkt is in de banken van dit plein en dat er eigenlijk voor zorgt dat het water traag infiltreert in het grondwater. En als daar teveel water in zou staan komt het terecht in de tuin zelf en kan het ook daar opgevangen worden en eigenlijk geïnfiltreerd worden in het grondwater. Pas als dat zou overlopen, dan pas gaat het in onze rioleringen en stroomt het in de Leie.