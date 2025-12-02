Casino in Knokke omgetoverd tot wintercircus
Het casino in Knokke werd deze week omgetoverd tot een wintercircus. Een internationaal gezelschap bracht er kerstshow Aurora. Een show die bijna drie uur duurde.
Drie uur lang muziek, dans en acrobatie: dat is wat Aurora brengt. En dat is exact wat de mensen willen zien: "Het zingen vond ik ook erg goed, de acrobaten ook. Het is een mooi geheel".
De show loopt nog tot begin januari.
Sander Van Nieuwenhuyse
Gianni Seeuws