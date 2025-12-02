11°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Casi­no in Knok­ke omge­to­verd tot wintercircus

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het casino in Knokke werd deze week omgetoverd tot een wintercircus. Een internationaal gezelschap bracht er kerstshow Aurora. Een show die bijna drie uur duurde. 

Drie uur lang muziek, dans en acrobatie: dat is wat Aurora brengt. En dat is exact wat de mensen willen zien: "Het zingen vond ik ook erg goed, de acrobaten ook. Het is een mooi geheel".

De show loopt nog tot begin januari. 

Sander Van Nieuwenhuyse
Gianni Seeuws

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden