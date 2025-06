Vanaf morgen kunnen fans van het betere tekenwerk terecht in Knokke-Heist voor de 64 editie van het cartoonfestival. "We zien de wereld opschuiven naar iets wat we ons 10 jaar geleden niet konden voorstellen. Dingen die nu gebeuren, zouden we tien jaar geleden gezien hebben in rampenfilms of sciencefiction. Maar nu is dat gewoon realiteit geworden.", zegt curator Christophe Floré.

Daarom is humor en lachen het centrale thema. En ook de vrijheid van meningsuiting komt meer in het gedrang, zeker sinds de aanslag op Charlie Hebdo is op dat vlak heel wat veranderd. Toch is de algemene stemming vandaag positief. Cartoons, die zullen altijd blijven bestaan.