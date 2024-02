De actualiteit mag al eens op de korrel genomen worden, zeker in Knokke-Heist, waar de politieke perikelen niet uit het nieuws weg te branden waren. “Het is een beetje spotten met de politiek, maar dat moet kunnen met carnaval. In oktober komen we terug”, zegt een toeschouwer.

Vandaag worden zo’n 25.000 toeschouwers verwacht. Met 37 praalwagens en 3.000 figuranten is het een bonte stoet met opzichtige kostuums, kleurrijke gezichten, ludiek choreografieën en vooral veel snoep.

Geen prins dit jaar, maar een keizerin en dat voor de eerste keer in Knokke-Heist: Mirjam I. “Wij hebben ook de grootste stoet van West-Vlaanderen. Dat leeft heel het jaar door. We zijn altijd bezig met alles te organiseren. Ik denk dat we hierna misschien een maandje vakantie nemen”, zegt ze.

De festiviteiten in Heist lopen nog tot dinsdagavond. Dan wordt alles afgesloten met een verlichte avondstoet.