Dinsdagavond rond 19.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brandalarm in een woning langs de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle. Ter plaatse bleek het niet om brand te gaan, maar een Poolse man verzette zich wel tegen controle van de brandweer.

Bij verder onderzoek ontdekte de politie een kleine cannabisplantage op de bovenverdieping van de woning in kwestie. Het ging om ongeveer 100 vrijwel volgroeide planten. De Poolse man werd opgepakt en overgebracht naar het hoofdcommissariaat van politiezone Grensleie in Menen. Woensdagochtend voerde het CSI-team van de federale politie een sporenonderzoek uit en werd de plantage opgeruimd.