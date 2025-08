In een unieke setting tussen maïsvelden en bloemen sloot Campo Solar zijn festivalweekend af in stijl. Op de slotavond was het drummen voor een plekje in de Arena, waar twee West-Vlaamse toppers het podium betraden: Compact Disk Dummies en Brihang. Voor die laatste voelde het optreden als thuiskomen.

"Ik ben hier opgegroeid in Westkapelle, vlak bij Damme. Het voelt alsof ik in mijn achtertuin sta", vertelt hij. Het was meteen ook zijn laatste West-Vlaamse show van deze festivalzomer. Daarna trekt hij naar andere provincies. "Je voelt dat het accent steeds minder belangrijk wordt. We spelen in Limburg, in de Kempen én hier. Overal zingen ze mee, in de ene provincie al wat luider dan in de andere. In het Engels zeggen ze: ‘They know it by heart’."