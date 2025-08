Met zo’n 11.000 bezoekers was Campo Solar zaterdag nagenoeg volzet. Het festival zet al enkele jaren in op een totaalconcept waarbij natuurbeleving en muziek hand in hand gaan. De optredens van onder andere Novastar, Gabriel Rios, Yevgueni en Brihang lokten heel wat muziekliefhebbers, maar het is vooral de setting die Campo Solar onderscheidt van andere festivals.