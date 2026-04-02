Met hun campers langs het parcours en een aperitief binnen handbereik, maken wielerliefhebbers zich op voor een van de zwaarste klassiekers van het jaar. In Camphin-en-Pévèle, kasseistrook nummer vijf, is het al twintig jaar verzamelen geblazen voor een vaste groep supporters.

De locatie, vlak voor de gevreesde Carrefour de l’Arbre, staat bekend als een sleutelmoment in de wedstrijd. “Het is al vaak gebeurd dat hier de beslissing viel over wie ging winnen,” zegt trouwe fan Guy Bruyneel.