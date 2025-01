Vorig jaar heeft deelwagenplatform Cambio zijn aanbod in België sterk uitgebreid: in 25 extra gemeenten zijn nu deelwagens beschikbaar. In onze provincie staan er Cambio-deelwagens in 12 gemeenten: Blankenberge, Brugge, De Haan, Harelbeke, Ieper, Kortrijk, Mesen, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout en Wevelgem.