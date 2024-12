Met The Black Keys maakte de organisatie alvast een stevige headliner bekend. Sinds hun debuutalbum ‘The Big Come Up’ uit 2002 vormen zanger-gitarist Dan Auerbach en drummer Patrick Carney een onafscheidelijke duo. Ze zijn onder meer bekend van hits als ‘Lonely Boy’ en ‘Gold on the Ceiling’.

Cactusfestival staat volgend jaar op de festivalkalender op 11, 12 en 13 juli en gaat traditiegetrouw door in het Brugse Minnewaterpark. De voorverkoop start op zaterdag 14 december om 10 uur. De organisatie belooft binnenkort meer namen aan te kondigen.