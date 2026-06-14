Het is geen conceptalbum, maar veel liedjes zijn geïnspireerd door de zee. Alle nummers zijn in het West-Vlaams en dat klinkt heel aanstekelijk. De hele groep werkt samen aan de muziek en de sound, een kruisbestuiving tussen kleinkunst en folk. En het valt op dat de muzikanten zich amuseren op het podium. Jozef Vanhaecke, BVBA Vandamme: “Wat wij vooral belangrijk vinden is dat mensen die naar ons optreden komen een goeie avond beleven. Het is niet de bedoeling om een triestige avond te hebben met allemaal liedjes over de miserie van de wereld en onze eigen miserie.”

Moedertaal

Sam Vandamme, BVBA Vandamme: “Het is een bewuste keuze om in het West-Vlaams te zingen, heel trouw aan hoe we het dagelijks uitspreken. Het is onze moedertaal, de taal waarin je leeft. Het lijkt meer op zingend spreken, omdat het zo dicht bij de spreektaal zelf ligt. Dat vind ik heel belangrijk.”

BVBA Vandamme speelt deze zomer onder andere op Dranouter Festival en Zilleghem Folkfestival.