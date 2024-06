Ook in de omgeving van de brug zal het trouwens aangenaam toeven zijn. “Aan de ene zijde gaan we een belevingspunt creëren met waterpartijen, waar waterinfiltratie zichtbaar is en waar we een speeltuin gaan plaatsen. Aan de overzijde, de kant van Lauwe, komt een dorpstuin”, legt Geert Weymeis van de Vlaamse Waterweg uit.

De werken zullen drie jaar duren en kosten 7 miljoen euro. Europa betaalt de helft want ook deze brug past in het Seine-Schelde project.