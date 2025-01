Op wandelafstand van de zee, dichtbij het provinciaal domein in Raversijde, Oostende, moet een nieuw gebouw komen van vier verdiepingen hoog. In het gebouw zullen 70 vakantieappartementen en -studio's zitten. Er komt ook een ondergrondse parking met 60 parkeerplaatsen.

Volgens buurtbewoonster Agnes De Mey hoort zo'n project niet thuis in deze buurt. "We vrezen voor verkeersoverlast en parkeerproblemen. Nu vinden we al amper parking in de zomer."