McDonald's wil in de Bruggestraat in Torhout een restaurant bouwen met een 150-tal zitplaatsen, een drive-in en een vijftigtal parkeerplaatsen. In augustus vorig jaar kreeg de fastfoodketen geen vergunning van de stad maar McDonalds ging in beroep. In april kregen ze dan toch een vergunning van de provincie mits enkele voorwaarden. Daar verzetten de buurtbewoners zich nu tegen. Ze vrezen nog altijd voor geluidshinder en mobiliteitsproblemen.