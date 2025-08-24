Buurt reageert opgelucht nu verdachten van moord Zeebrugge in Polen zijn opgepakt
De arrestatie van de twee verdachten in Polen is een opluchting voor de familie en vrienden van het slachtoffer, maar ook voor de bewoners van de Strandwijk in Zeebrugge. De doorbraak komt geen moment te vroeg.
Jos Vandenheede, bewoner Zeebrugge: “Ik ben tevreden dat ze hen opgepakt hebben want nog een uur of drie, vier en het was te laat. Goed van Europol dat dit zo vlug ging. Ik heb ook de beelden gezien van de Poolse politie die ze konden pakken op die autosnelweg. Echt fantastisch.”
Jean-Pierre Duhayon, bewoner Zeebrugge: “Goed nieuws, zeker voor de familie. Voor de mevrouw en de familie die mij redelijk goed bekend is. Maar het is toch maar een kleine troost voor hen.
Spanning
Sinds vrijdagavond leeft de wijk in spanning. Over de veiligheid zijn de meningen verdeeld. Voor sommigen was de moord een spijtig toeval, anderen willen meer politie zien. Jean-Pierre Duhayon, bewoner Zeebrugge: “ ‘s Avonds om 17 à 18 uur is de politie weg. Maar dan is er één probleem: als er iets gebeurt, dan moet de politie van Brugge komen. Daar moet er volgens mij dringend werk van worden gemaakt. Dat er hier, zeker in de vakantieperiode, politie aanwezig is, zeker tot middernacht.”
Morgenavond is er een stille mars door de wijk, als eerbetoon aan het slachtoffer en als steun voor familie en vrienden.