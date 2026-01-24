6°C
Aanmelden
Nieuws
Midden West-Vlaanderen Kortrijk

Bus­lij­nen met min­der dan 8 rei­zi­gers in gevaar: regio Mid­west en Kotrijk moge­lijk getroffen

De Lijn

© Belga

De extra besparing die de Vlaamse regering oplegt aan De Lijn vertaalt zich in een inperking van het aanbod. Concreet worden lijnen met een gemiddelde maximale bezetting van minder dan acht passagiers onder de loep genomen.

De Lijn moet van de Vlaamse regering dit jaar 35,5 miljoen euro besparen. Dat zal leiden tot een beperking van het aanbod, bevestigt woordvoerder Marco Demerling. Eerder woensdag hadden de vakbonden al gewaarschuwd voor de gevolgen van de besparingsoperatie. 

Concreet wordt momenteel voor elke vervoersregio een plan opgesteld. Daarbij hanteert De Lijn een objectieve methodiek. "We kijken naar de lijnen met de laagste bezetting", aldus Demerling. "Dat zijn lijnen met een gemiddelde maximale bezetting van minder dan acht reizigers."

Verschillende opties mogelijk

Dat betekent niet dat al die lijnen verdwijnen. Verschillende opties zijn mogelijk. Er kan worden geknipt in lijnen maar ook in ritten, haltes of frequentie. Sommige ritten kunnen bijvoorbeeld ook later opstarten en vroeger stoppen, of enkel 's ochtends en 's avonds rijden.

Kortrijk en Midwest

De plannen worden momenteel opgemaakt. De voorstellen worden nu besproken binnen de vervoerregio's, eind februari zou deze bespreking overal rond zijn. De uitrol van de nieuwe regeling zou deze zomer starten.

In West-Vlaanderen zouden onder meer Kortijk en de regio Midwest het zwaarst getroffen zijn.

Belga
De Lijn

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie oostende 1

Politie voert controleacties uit in Oostende tegen alcohol, drugs en zwaar vervoer
Werken menen

Werken Sabbestraat in Menen uitgesteld naar september
Flitsen - Flitsmarathon

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand februari
Ongeval Wervik

Autobestuurder komt met de schrik vrij nadat vrachtwagen plots over rijvak schuift
2023-04-18 00:00:00 - Treinverkeer herneemt na noodstop: "Vertragingen nog mogelijk" - trein2_0.jpeg

Treinverkeer tussen Waregem en Deinze hervat na persoonsongeval
werkzaamheden

Kruispunt N58 met LAR-zone in Menen wordt heropend
Aanmelden