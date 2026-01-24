Buslijnen met minder dan 8 reizigers in gevaar: regio Midwest en Kotrijk mogelijk getroffen
© Belga
De extra besparing die de Vlaamse regering oplegt aan De Lijn vertaalt zich in een inperking van het aanbod. Concreet worden lijnen met een gemiddelde maximale bezetting van minder dan acht passagiers onder de loep genomen.
De Lijn moet van de Vlaamse regering dit jaar 35,5 miljoen euro besparen. Dat zal leiden tot een beperking van het aanbod, bevestigt woordvoerder Marco Demerling. Eerder woensdag hadden de vakbonden al gewaarschuwd voor de gevolgen van de besparingsoperatie.
Concreet wordt momenteel voor elke vervoersregio een plan opgesteld. Daarbij hanteert De Lijn een objectieve methodiek. "We kijken naar de lijnen met de laagste bezetting", aldus Demerling. "Dat zijn lijnen met een gemiddelde maximale bezetting van minder dan acht reizigers."
Verschillende opties mogelijk
Dat betekent niet dat al die lijnen verdwijnen. Verschillende opties zijn mogelijk. Er kan worden geknipt in lijnen maar ook in ritten, haltes of frequentie. Sommige ritten kunnen bijvoorbeeld ook later opstarten en vroeger stoppen, of enkel 's ochtends en 's avonds rijden.
Kortrijk en Midwest
De plannen worden momenteel opgemaakt. De voorstellen worden nu besproken binnen de vervoerregio's, eind februari zou deze bespreking overal rond zijn. De uitrol van de nieuwe regeling zou deze zomer starten.
In West-Vlaanderen zouden onder meer Kortijk en de regio Midwest het zwaarst getroffen zijn.