De Lijn moet van de Vlaamse regering dit jaar 35,5 miljoen euro besparen. Dat zal leiden tot een beperking van het aanbod, bevestigt woordvoerder Marco Demerling. Eerder woensdag hadden de vakbonden al gewaarschuwd voor de gevolgen van de besparingsoperatie.

Concreet wordt momenteel voor elke vervoersregio een plan opgesteld. Daarbij hanteert De Lijn een objectieve methodiek. "We kijken naar de lijnen met de laagste bezetting", aldus Demerling. "Dat zijn lijnen met een gemiddelde maximale bezetting van minder dan acht reizigers."