De politie kwam ter plaatse en kon één van de twee inzittenden vatten. Het gaat om een man van 41 jaar. Hij was gewond er werd naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De tweede inzittende kon nog niet worden ingerekend. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Net als de reden waarom de twee het op een lopen zetten. In het busje kon de politie alvast geen verdachte zaken vinden. De N8 was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.