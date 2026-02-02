Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Keiberg, waar de N8 van Zwevegem-Knokke naar Heestert loopt, is wel vaker een plaats waar ongevallen gebeuren. Ook dinsdagmiddag rond 15 uur. Een Opel-busje raakte van de weg en botste tegen een boom. Door de harde klap, knakte de boom en kwam het busje op z'n zij terecht. Twee mannen kwamen uit het busje en vluchtten weg richting Zwevegem-Knokke.
De politie kwam ter plaatse en kon één van de twee inzittenden vatten. Het gaat om een man van 41 jaar. Hij was gewond er werd naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De tweede inzittende kon nog niet worden ingerekend. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Net als de reden waarom de twee het op een lopen zetten. In het busje kon de politie alvast geen verdachte zaken vinden. De N8 was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.