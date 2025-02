VTI Brugge heeft al langer zevendejaarsopleidingen, maar deze voor buschauffeur is toch een primeur in onze provincie: het zal de enige zijn in het katholieke net, en een alternatief voor een lessenreeks via het volwassenenonderwijs. De opleiding bij VTI Brugge zal vooral praktijkgericht zijn: 22 uur, aangevuld met zes uur theorie.