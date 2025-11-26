Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Oostende stelt een burgerpanel samen van 100 gelote inwoners om mee na te denken over de toekomst van Park Royal. Dat is het nieuwe openbare park op de plek van het oude zwembad.
Het panel zal een afspiegeling zijn van de inwoners van Oostende. Zo krijgen mensen van verschillende leeftijden, buurten en achtergronden de kans om mee te praten en mee te denken over het nieuwe park. Je hoeft geen expert te zijn, gezond verstand en goesting om mee te denken zijn voldoende.
