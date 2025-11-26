10°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Bur­gers hel­pen mee­den­ken over nieuw Park Roy­al in Oostende

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Oostende stelt een burgerpanel samen van 100 gelote inwoners om mee na te denken over de toekomst van Park Royal. Dat is het nieuwe openbare park op de plek van het oude zwembad.

Het panel zal een afspiegeling zijn van de inwoners van Oostende. Zo krijgen mensen van verschillende leeftijden, buurten en achtergronden de kans om mee te praten en mee te denken over het nieuwe park. Je hoeft geen expert te zijn, gezond verstand en goesting om mee te denken zijn voldoende.

Redactie

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden