De vredesoproep werd gelanceerd door burgemeester Sandy Evrard van Mesen, die met de symbolische actie in zijn stad de internationale aandacht wil vestigen op de situatie in Gaza. "Vorige week zag ik de beelden op het nieuws, en ik was echt verbijsterd", aldus Evrard. “Als burgemeester van een vredesstad voelde ik dat we een oproep moesten doen. Met deze petitie willen we onze regering aansporen om meer humanitaire hulp in gang te zetten.”