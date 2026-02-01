"Tarieven stijgen, terwijl de dienstverlening achteruitgaat in regio's waar het openbaar vervoer nu al de kritische ondergrens bereikt heeft. Het openbaar vervoer wordt duurder, minder betrouwbaar en minder toegankelijk", klinkt het bij de burgemeester van Oostkamp Jan de Keyser, de burgemeester van Beernem Jos Sypré en de burgemeester van Zedelgem Annick Vermeulen

Onnodige overstappen

Volgens de burgemeesters wordt er te weinig rekening gehouden met buitengebieden. "Tegelijk wordt van lokale besturen verwacht dat ze investeren in toegankelijkheid en infrastructuur. Het eisenpakket voor de aanleg van haltes en publieke ruimte vanuit De Lijn is niet min, terwijl de financiële enveloppe die er tegenover staat alsmaar kleiner wordt", zeggen de burgemeesters. "Tegelijkertijd worden reizigers gedwongen tot onnodige overstappen, vaak aan stations die voor veel jongeren, senioren en minder mobiele mensen helemaal geen eindbestemming zijn."

Flexvervoer heeft beperkingen

Flexvervoer wordt volgens de burgemeesters steeds vaker als het alternatief naar voren geschoven, maar dat heeft de nodige beperkingen. "Gebruikers moeten vooraf reserveren, beperkte beschikbaar tijdens piekmomenten en minder spontane verplaatsingen", klinkt het. "Flexvervoer kan aanvullend waardevol zijn, maar mag geen structurele vervanging worden van reguliere lijnen." Voor inwoners buiten de steden wordt het volgens de burgemeesters steeds moeilijker om openbaar vervoer te gebruiken.