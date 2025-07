Met een post op Facebook wil de Kuurnse burgemeester waarschuwen voor jonge meisjes die komen aanbellen. Op zich onschuldig, maar dat is het niet. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Blijkt dat dit gaat om georganiseerde bendes die uiteindelijk controleren of er iemand thuis is of niet. Dus als men die binnenlaat, dan gaan die niets doen. Maar het is wel een manier om te controleren of inwoners thuis zijn of niet. We zien toch nu de laatste periode dat het snel toeneemt.”

Het parket onderzoekt de zaak. Wie verdacht gedrag opmerkt, contacteert best het nummer 1701. Dan kan de politie langs komen. “De politie vraagt effectief om het te doen. Want ze zijn momenteel zeker actief. Het zijn ook meisjes die getraind zijn om via een klein venster binnen te glippen en ze zijn vooral belust op juwelen.”