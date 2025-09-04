Burgemeester van Moorslede is nu ook ‘partybob’: ze haalt jongeren op van fuiven
Sherley Beernaert neemt haar verantwoordelijkheid als burgemeester van Moorslede wel heel serieus. Naast haar standaard takenpakket zal ze zich nu ook inzetten als partybob. Zo zal ze zelf jongeren ophalen van fuiven.
Nadat iedereen welkom is voor een kopje koffie bij burgemeester Sherley Beernaert, zet de kersverse moeder van Moorslede zich nu ook in als bob voor jonge fuifgangers. Ze heeft een busje waar acht mensen in kunnen. Daarmee zal ze jongeren rondvoeren naar en van fuiven.
Veiligheid
Voorlopig gaat het om een paar fuiven die georganiseerd worden door de jeugdverenigingen, de eerste al in oktober. Er zullen specifieke op- en afstapplaatsen zijn, waartussen het busje zal rijden. Zo wil de burgemeester instaan voor de veiligheid. Tegelijk houdt ze zo zelf een oogje in het zeil.
Ze haalde het idee bij Bart Dochy, die als burgemeester van Ledegem al twaalf jaar paraat staat als 'partybob'.