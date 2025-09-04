19°C
Aanmelden
Nieuws
Moorslede

Bur­ge­mees­ter van Moor­s­le­de is nu ook par­ty­bob’: ze haalt jon­ge­ren op van fuiven

Partybob sherley

Sherley Beernaert neemt haar verantwoordelijkheid als burgemeester van Moorslede wel heel serieus. Naast haar standaard takenpakket zal ze zich nu ook inzetten als partybob. Zo zal ze zelf jongeren ophalen van fuiven.

Nadat iedereen welkom is voor een kopje koffie bij burgemeester Sherley Beernaert, zet de kersverse moeder van Moorslede zich nu ook in als bob voor jonge fuifgangers. Ze heeft een busje waar acht mensen in kunnen. Daarmee zal ze jongeren rondvoeren naar en van fuiven. 

Veiligheid

Voorlopig gaat het om een paar fuiven die georganiseerd worden door de jeugdverenigingen, de eerste al in oktober. Er zullen specifieke op- en afstapplaatsen zijn, waartussen het busje zal rijden. Zo wil de burgemeester instaan voor de veiligheid. Tegelijk houdt ze zo zelf een oogje in het zeil.

Ze haalde het idee bij Bart Dochy, die als burgemeester van Ledegem al twaalf jaar paraat staat als 'partybob'.

De redactie

Meest gelezen

Moord Oostende
Nieuws
Update

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden