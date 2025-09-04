Voorlopig gaat het om een paar fuiven die georganiseerd worden door de jeugdverenigingen, de eerste al in oktober. Er zullen specifieke op- en afstapplaatsen zijn, waartussen het busje zal rijden. Zo wil de burgemeester instaan voor de veiligheid. Tegelijk houdt ze zo zelf een oogje in het zeil.

Ze haalde het idee bij Bart Dochy, die als burgemeester van Ledegem al twaalf jaar paraat staat als 'partybob'.