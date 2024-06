De burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere is veroordeeld tot een boete van 8000 euro, waarvan de helft effectief. Samen met een aannemer moest hij zich verantwoorden voor opruimwerken in 2023 in het Sint-Arnolduspark in deelgemeente Tiegem. Ze zouden waardevolle natuur vernietigd hebben. De aannemer is vrijgesproken.